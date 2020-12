Si svolge online la Critical Design Review di Fly Your Satellite! 3

Fly Your Satellite! è un programma coordinato dall’Education Office dell’Agenzia Spaziale Europea dedicato agli studenti universitari degli stati membri dell’ESA. Partecipando a Fly Your Satellite!, gli studenti hanno la possibilità di sviluppare un piccolo satellite di tipo CubeSat con il supporto degli specialisti dell’ESA.

I progetti vengono sviluppati seguendo un processo del tutto simile ai progetti professionali sviluppati dall’industria e dai suoi contrattori: in questo modo, gli studenti hanno l’opportunità di lavorare ad una vera piccola missione spaziale e imparare a lavorare con i professionisti del settore spaziale, e maturano un’esperienza pratica che potrà aiutarli ad inserirsi più velocemente nel mondo del lavoro dell’industria spaziale europea.

Il programma Fly Your Satellite è giunto alla sua terza edizione, dopo il lancio nel 2016 dei tre CubeSat della prima edizione come payload secondario di Sentinel-1B, e la selezione nel 2017 di sei nuovi CubeSat per la seconda edizione del programma. I sei sono stati poi affiancati nel 2020 dai tre CubeSat facenti parte della terza edizione. I progetti CubeSat sono stati ammessi in Fly Your Satellite se in grado di dimostrare un livello di maturità avanzata, con l’obiettivo di consolidarne la progettazione a tramite una “revisione critica”, o Critical Design Review (CDR), la quale viene coordinata dall’Education Office dell’Agenzia Spaziale Europea.

I progetti selezionati per Fly Your Satellite! 3 sono i seguenti:

AcubeSAT , un CubeSat 3U sviluppato da un gruppo di studenti dell’Università di Aristotele di Salonicco, Grecia. Lo scopo è condurre un esperimento biologico per l’investigazione di meccanismi molecolari in orbita bassa.

, un CubeSat 3U sviluppato da un gruppo di studenti dell’Università di Aristotele di Salonicco, Grecia. Lo scopo è condurre un esperimento biologico per l’investigazione di meccanismi molecolari in orbita bassa. SOURCE (Stuttgart Operated University Research CubeSat for Evaluation and Education), un CubeSat 3U+ dell’Università di Stoccarda, Germania, che catturerà immagini di meteoriti e svolgerà misure atmosferiche durante il rientro.

(Stuttgart Operated University Research CubeSat for Evaluation and Education), un CubeSat 3U+ dell’Università di Stoccarda, Germania, che catturerà immagini di meteoriti e svolgerà misure atmosferiche durante il rientro. UCAnFly, dell’Università di Cadiz, Spagna, è un CubeSat 1U che investigherà la possibilità di raccogliere misure magnetiche at elevata accuratezza.

Rendering del CubeSat 3U+ SOURCE. Credits: SOURCE team.

La Critical Design Review è una pietra miliare molto importante in un qualsiasi progetto spaziale, in quanto marca una transizione formale tra la fase di progettazione a quella di integrazione e collaudo, e lo stesso vale per i CubeSat di Fly Your Satellite!. La revisione si basa su di una serie di documenti che gli studenti sono stati chiamati a preparare, descrivendo nel dettaglio la missione e il progetto di tutte le parti del satellite e del segmento di terra.

Il culmine della review è il CDR workshop, svoltosi nella settimana del 16 novembre 2020. Come molti altri eventi quest’anno, l’emergenza sanitaria in corso ha obbligato la transizione ad evento online.

Fonte: ESA.

© 2006-2020 Associazione ISAA - Alcuni diritti sono riservati.