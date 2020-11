L’India effettua il suo primo lancio del 2020

Hanno usufruito dell’occasione di lancio anche altri 9 piccoli satelliti di tipo CubeSat: 4 di Kleos Space (Lussemburgo) per applicazioni marittime, 4 di Spire Global (USA) per il rilascio di servizi commerciali generici e uno di NanoAvionics (Lituania) per testare la propria piattaforma satellitare. Tutti i satelliti viaggiano in un’orbita polare eliosincrona a circa 500 km di quota dalla superficie.

#PSLVC49 #ISRO Radial Rib Antena deployment of Earth Observation Satellite ( #EOS01 ) successfully deployed in orbit Onboard camera view of the deployment can be viewed at https://t.co/0qRXsuONxV

La missione è molto importante per la nazione fortemente colpita dalla pandemia di COVID-19 che imperversa nel mondo. Le attività spaziali erano state limitate da mesi, mantenendo solo in esercizio quanto di già attivo e posticipando le missioni pianificate. Il lancio dello scorso weekend è stato solo il primo del 2020 da parte di ISRO, un’agenzia spaziale pubblica mediamente abbastanza attiva, che nel 2019 effettuò ben 6 lanci, tutti con successo, e l’anno prima 7, anche allora senza problemi per i lanciatori.

Gianmarco Vespia

