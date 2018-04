Lanciato Sentinel-3B, settimo satellite del programma europeo Copernicus

Il secondo satellite Sentinel-3, Sentinel-3B del programma europeo Copernicus, è stato lanciato lo scorso 25 Aprile, unendosi al suo gemello in orbita Sentinel-3A . Questo abbinamento di satelliti aumenta la copertura e la fornitura di dati per il programma ambientale Copernicus, della Commissione Europea.

Durante i tre giorni di lancio e di fase iniziale dell’orbita, gli operatori controlleranno che tutti i sistemi del satellite funzionino, e cominceranno a calibrare gli strumenti per la fase di messa in servizio del satellite. La missione dovrebbe cominciare le operazioni di routine dopo cinque mesi.

“Offre inoltre molte opportunità per le società commerciali di sviluppare nuovi servizi innovativi. E grazie alla politica aperta e gratuita dei dati, consente ad ogni cittadino di avere aggiornamenti per il loro proprio utilizzo”.

Il Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, Josef Aschbacher, ha detto “Con Sentinel-3B l’Europa ha messo in orbita la prima costellazione di missioni Sentinel – non è un lavoro da poco, ed ha richiesto grande sostegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ci consente di avere una visione molto dettagliata del nostro pianeta su base giornaliera, e fornisce informazioni cruciali per gli organi decisionali”.

Con questo lancio, la prima serie di missioni Sentinel per la rete del programma di monitoraggio ambientale dell’Unione Europea, Copernicus, è in orbita, con a bordo una gamma di tecnologie per monitorare le terreferme, gli oceani, e l’atmosfera della Terra.

Il programma Copernicus si basa sui satelliti Sentinel e sulle missioni contributive per fornire dati per il monitoraggio ambientale ed a sostegno delle attività di sicurezza civile. Sentinel-3 ha a bordo una serie di sensori all’avanguardia proprio per questo.

Sopra gli oceani, misura la temperatura, il colore e l’altezza della superficie del mare, così come lo spessore del ghiaccio marino. Queste misurazioni sono utilizzate, per esempio, per monitorare i cambiamenti del clima terrestre e per altre applicazioni pratiche, come l’inquinamento marino.

Sulla terraferma, questa innovativa missione monitora gli incendi boschivi, traccia il modo in cui il terreno viene utilizzato, controlla la salute della vegetazione e misura l’altezza di fiumi e laghi.

I dati provenienti dal programma Copernicus sono utilizzati in tutto il mondo e sono gratuiti.