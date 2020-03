MissioneCasa: idee spaziali a prova di isolamento forzato – Parte 1

Per molti lettori di AstronautiNEWS, in Italia o nel resto del mondo, sono giorni difficili. Come tutti ormai sappiamo anche troppo bene, l’epidemia di COVID-19 sta costringendo a casa, in quarantena, milioni di famiglie.

Da incalliti appassionati di spazio, senza voler banalizzare questa esperienza, per noi di AstronautiNEWS (e in particolare grazie a Veronica Remondini che ha suggerito l’idea, ispirata da Pasquale Palena, che ha dato il via a questa discussione su forumastroanutico.it) è stato facile tracciare un parallelo con le esperienze di isolamento sociale e psicologico che gli astronauti passano sia durante il loro periodo di addestramento.

Per astronauti e cosmonauti l’isolamento non è una novità. Ai tempi delle missioni Apollo si adottò una vera e propria quarantena per essere sicuri che gli equipaggi non avessero contratto misteriosi virus lunari (poi rivelatisi inesistenti). Oggi le quarantene sono preventive, nel senso che si effettuano nelle settimane immediatamente precedenti un lancio per evitare di venire infettati da malattie che potrebbero esplodere durante la permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Il presidente Nixon saluta i tre astronauti di Apollo 11, isolati in quarantena nella speciale roulotte “Mobile Quarantine Facility” – (C) NASA

Da lì siamo partiti, chiedendoci come nel nostro piccolo avremmo potuto dare una mano a passare qualche ora in famiglia in serenità trasportandoci, almeno con l’immaginazione, nella vastità dello spazio.

Ecco allora che ci sono tornati alla mente alcuni lavori pubblicati anni fa dall’ufficio Education dell’Agenzia Spaziale Europea. Si tratta di alcuni fascicoli che venivano distribuiti, a richiesta, ai docenti che avessero voluto farne uso durante le loro lezioni. Ci sono documenti adatti a due fasce di eta: un primo gruppo di schede dedicato ai giovanissimi studenti delle scuole primarie, e un secondo gruppo più adatto ai loro “fratelloni” e “sorellone” della secondaria di primo grado.

La nostra e vostra #MissioneCasa

A partire da oggi AstronautiNEWS pubblicherà ogni lunedì, mercoledì e venerdì (OK, oggi è un’eccezione 🙂 ) un estratto di queste schede. Abbiamo materiale per un mese abbondante, e le attività spazieranno dalle figure da ritagliare e colorare alla costruzione di un razzo in carta ad “aria” che naturalmente si può “lanciare” – in sicurezza – tranquillamente dentro casa.

Per chi lo desiderasse, sarà possibile fotografare e pubblicare le proprie esperienze forumastronautico.it, cui ci si può registrare con la propria email o uno degli account social. Lì abbiamo creato una categoria speciale per ospitare le foto degli elaborati creati dalle vostre famiglie e i vostri messaggi. Ci arrivate cliccando qui.

L’utente che riceverà complessivamente più “mi piace” da parte della community per i lavori condivisi sul forum sarà premiato con gadget spaziali offerti dall’associazione ISAA. Non è obbligatorio fornire alcun dato personale per partecipare, e quindi si può restare praticamente anonimi. Dettagli più precisi sui gadget saranno comunicati in uno dei prossimi articoli.

Attenzione: nel rispetto della normativa vigente vi chiediamo di non includere minorenni nelle fotografie, oppure di renderli irriconoscibili.

Le schede di domenica 15 marzo

Studenti scuola primaria – Gli Astronauti, parte 1

Studenti scuola secondaria di primo grado – Il modulo Columbus

Buon lavoro, e a rileggerci mercoledì 18 marzo!

Copyright e crediti

Tutte le schede e i materiali sono © ESA – Agenzia Spaziale Europea – Fonte 1 – Fonte 2

© 2006-2020 Associazione ISAA - Alcuni diritti sono riservati.