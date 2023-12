Primo collegamento laser per ILLUMA-T sulla Stazione Spaziale

Un esperimento tecnologico della NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha completato lo scorso 5 dicembre il primo collegamento laser con un ripetitore laser orbitale, realizzando così il primo collegamento laser end-to-end dell’ente spaziale statunitense.

Il dimostratore tecnologico LCRD (Laser Communication Relay Demonstration) e il nuovo hardware ILLUMA-T (Integrated LCRD Low Earth orbit User Modem and Amplifier Terminal), hanno scambiato dati fra di loro per la prima volta. LCRD e ILLUMA-T stanno dimostrando come una missione come quella della Stazione Spaziale possa beneficiare di un ripetitore laser situato in orbita geosincrona.

Le comunicazioni laser

Le comunicazioni laser, o comunicazioni ottiche, utilizzano la luce infrarossa anziché le tradizionali onde radio, per inviare e ricevere segnali. I fasci di lunghezze d’onda più ristretti della luce infrarossa, permettono al veicolo spaziale di “impacchettare” più dati per ciascuna trasmissione. L’impiego delle comunicazioni laser incrementa enormemente l’efficienza del trasferimento dei dati, facilitando così le scoperte scientifiche.

I benefici delle comunicazioni laser: sistemi più efficienti e leggeri, sicurezza accresciuta e sistemi di terra più flessibili ed economici. Credits: NASA / Dave Ryan

ILLUMA-T

Lo scorso 9 novembre la missione CRS-2 SpX-29 della Cargo Dragon C211 è decollata verso l’ISS per la 29ª missione logistica da parte di SpaceX per conto della NASA, con a bordo diversi nuovi esperimenti scientifici, fra cui ILLUMA-T, stivato nella sezione esterna posteriore non pressurizzata della capsula cargo. Dopo il suo arrivo, il payload è stato installato sulla piattaforma esterna del modulo giapponese JEM-EF (Japanese Experiment Module-Exposed Facility). ILLUMA-T e LCRD fanno parte del programma della NASA Space Communications and Navigations (ScaN) che ha lo scopo di dimostrare come le tecnologie legate alle comunicazioni laser possano significativamente beneficiare le missioni scientifiche e di esplorazione. Poco dopo la sua installazione sulla Stazione Spaziale Internazionale, gli ingegneri hanno incominciato a svolgere test in orbita per assicurarsi che il terminale ILLUMA-T operasse nominalmente. Ora è in comunicazione con LCRD, un ripetitore laser lanciato nel 2021 che ha svolto oltre 300 esperimenti di configurazione per aiutare la NASA a rifinire le tecnologie di comunicazione laser. LCRD e ILLUMA-T si stanno scambiando dati a 1,2 gigabit per secondo.

La stazione di terra Optical Ground Station 2 (OGS-2) del sistema di comunicazione laser della NASA Laser Communication Relay Demonstration (LCRD) di Haleakalā, Hawaii. Credits: NASA

Il dr. Jason Mitchell, direttore della divisione Advanced Communications and Navigation Technology del programma ScaN, ha spiegato che il primo collegamento (detto “prima luce”) fra ILLUMA-T e LCRD è l’ultima dimostrazione del fatto che le comunicazioni laser sono il futuro e che esse non solo garantiranno più dati dalle missioni scientifiche, ma potrebbero servire come tecnologia chiave per la NASA per avere collegamenti a due vie per connettere gli astronauti alla Terra mentre stanno esplorando la Luna, Marte e altro. «Abbiamo dimostrato che possiamo superare le sfide tecniche presenti nel campo delle comunicazioni spaziali laser. Attualmente stiamo eseguendo dimostrazioni operative ed esperimenti che ci permetteranno di ottimizzare la nostra infusione di tecnologia collaudata nelle nostre missioni, per massimizzare la nostra esplorazione e la scienza» ha commentato David Israel, architetto per le comunicazioni spaziali e la navigazione della NASA.

Gli esperimenti LCRD vengono svolti in collaborazione con l’industria, il mondo accademico e le altre agenzie governative. Esistono ancora possibilità di volo per altre organizzazioni che volessero testare il proprio hardware con il sistema LCRD. La NASA sta ancora accettando esperimenti da testare in orbita.

Fonti: NASA

Questo articolo è copyright dell'Associazione ISAA 2006-2023, ove non diversamente indicato. - Consulta la licenza. La nostra licenza non si applica agli eventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei diritti.