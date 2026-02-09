Isar Aerospace potenzia le proprie strutture presso l’Esrange Space Center

Il 4 febbraio 2026 scorso Isar Aerospace ha annunciato che in previsione di un incremento produttivo del proprio lanciatore Spectrum, realizzerà un secondo banco prova per i propulsori Aquila presso l’Esrange Space Center nel nord della Svezia.

Fondata nel 2018 a Monaco di Baviera, in Germania, è attualmente la più accreditata per fregiarsi del titolo di primo lancio orbitale di un’azienda privata europea, nonché per quello mai avvenuto dal nostro continente.

Dopo il fallimento del marzo 2025, il secondo esemplare dello Spectrum è infatti pronto in rampa presso lo spazioporto norvegese di Andøya già dallo scorso dicembre, in attesa del lancio previsto non prima del 19 marzo prossimo.

Un propulsore Aquila viene preparato per un test di accensione. Credit: Isar Aerospace

Il lanciatore a due stadi Spectrum, alto 28 metri e in grado di portare in orbita bassa carichi fino a 1.000 kg, utilizza dieci propulsori Aquila (nove sul primo stadio e uno riavviabile sul secondo) alimentati a propano e ossigeno liquido (C 3 H 8 /LOX).

L’azienda ha comunicato che il nuovo sito sarà in grado di testare oltre 30 propulsori al mese, consentendo quindi la certificazione al volo di molteplici stadi del vettore.

Dal 2019 i test sugli Aquila vengono effettuati presso il Vertical Test Stand 1 (VST-1), mentre il sito gemello VST-2 è utilizzato da Rocket Factory Augsburg per testare i propulsori Helix del vettore RFA One, in corso di sviluppo in vista del primo lancio.

Accensione di un propulsore Aquila. Credit: Isar Aerospace

L’Esrange Space Center (ESC) di Kiruna si trova a 200 km oltre il circolo polare artico e dal 1966 supporta i lanci dei razzi sonda suborbitali e palloni sonda per ricerche scientifiche.

Realizzato inizialmente dall’European Space Research Organisation (ESRO), che nel 1975 si fuse con l’European Launcher Development Organisation (ELDO) dando vita all’attuale Agenzia spaziale europea (ESA), l’ESC è di proprietà di SSC Space, società svedese con molteplici sedi operative in tutto il mondo.

Nel 2023 è stato inaugurato anche il Launch Complex 3 (LC-3), destinato ai primi test di decollo e atterraggio del dimostratore riutilizzabile europeo Themis e come terzo sito di lancio del vettore Alpha dell’azienda statunitense Firefly Aerospace.

Fonte: Isar Aerospace

