L’Africa inaugura la sua agenzia spaziale

Il mondo dello spazio dà il benvenuto a un nuovo protagonista, l’African Space Agency (AfSA). L’ESA si è unita alla comunità spaziale nel congratularsi con AfSA per questo traguardo significativo. AfSA, la seconda agenzia spaziale internazionale dopo l’ESA, che riunisce 23 Stati Membri europei, è il risultato di un percorso iniziato nel 2015, e consolidato con l’adozione da parte della Commissione dell’Unione africana di una politica e strategia spaziale nel 2016. Questa nuova agenzia mette insieme i 55 paesi membri dell’Unione africana per coordinare e realizzare le ambizioni spaziali del continente.

La sede di AfSA è in Egitto, un paese pioniere nell’esplorazione spaziale africana, avendo lanciato il primo satellite del continente nel 1998. Da allora, ben 18 nazioni africane hanno seguito l’esempio, lanciando un totale di 63 satelliti e implementando programmi spaziali nazionali a beneficio delle loro popolazioni. AfSA si pone l’obiettivo di sfruttare la scienza e le tecnologie spaziali per promuovere lo sviluppo socio-economico dell’Africa, incoraggiando la collaborazione internazionale e l’esplorazione pacifica dello spazio. Un focus particolare è rivolto al miglioramento dei sistemi di allerta precoce per eventi meteorologici estremi e altre difficoltà legate al cambiamento climatico, un problema che affligge in modo sproporzionato il continente africano.

L’inaugurazione di AfSA è avvenuta poco prima dell’inizio della conferenza NewSpace Africa, un evento che riunisce agenzie e aziende spaziali di tutto il mondo per discutere del ruolo dell’innovazione spaziale nello sviluppo dell’economia africana. Il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher, ha espresso le sue congratulazioni per l’inaugurazione dell’agenzia, sottolineando il potere dello spazio di stimolare l’innovazione e l’importanza della collaborazione tra l’ESA e AfSA per il beneficio dei cittadini di entrambi i continenti.

ESA e AfSA hanno firmato un Memorandum of Understanding che sosterrà l’implementazione dell’Africa-EU Space Partnership Programme. Questo programma è progettato per rafforzare i legami tra Europa e Africa e promuovere l’uso delle tecnologie spaziali da parte di operatori pubblici e commerciali. Oltre al focus sul clima, l’ESA collabora già con il settore spaziale africano in un progetto cofinanziato dall’Unione europea per la realizzazione di un sistema di potenziamento satellitare per il controllo del traffico aereo, migliorando la sicurezza dei trasporti. L’ESA si è dichiarata pronta a collaborare con AfSA anche in ulteriori attività bilaterali.

L’inaugurazione di AfSA rappresenta un passo importante per lo sviluppo spaziale in Africa, aprendo nuove opportunità per la crescita economica, la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale.

Fonte: ESA

