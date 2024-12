Le recensioni di AstronautiNEWS: “Geopolitica dello Spazio” di Emilio Cozzi

Storia, economia e futuro di un nuovo continente

Con Geopolitica dello Spazio, Emilio Cozzi riesce a fare il punto della situazione su una delle più grandi sfide intraprese dall’uomo: la corsa verso la conquista politica, tecnologica ed economica dello Spazio. Nel farlo, l’autore ripercorre le tappe fondamentali della nascita dell’era astronautica, dai lavori teorici di Konstantin Ciolkovskij, alle imprese ingegneristiche dei pionieri come Sergej Korolëv e di Wernher von Braun, fino alle conquiste astronautiche degli anni ’60 del secolo scorso, per poi proiettare il lettore negli eventi dei decenni seguenti fino alla nostra epoca.

Grazie al suo stile scorrevole, chiaro ed efficace, alla sua abilità nella divulgazione, Cozzi analizza in maniera acuta gli eventi geopolitici che nel corso degli anni hanno alimentato direttamente e indirettamente le politiche spaziali dei principali attori della prima corsa allo spazio, Stati Uniti e Unione Sovietica. Dopodiché la narrazione, passa via via in rassegna l’ingresso sulla scena dei nuovi protagonisti, come l’Europa, per giungere fino alla nostra epoca, con le imprese di Cina e India in primis, degli interpreti privati come Elon Musk e Jeff Bezos con le loro visioni imprenditoriali, per proseguire con le diverse società private e startup che di volta in volta appaiono sullo scacchiere spaziale.

Emilio Cozzi ha il pregio di riuscire a condensare in 440 pagine l’evoluzione tecnologica, politica, sociale ed economica delle attività spaziali globali, andando a toccare sostanzialmente tutti gli argomenti, i protagonisti e le tematiche in gioco in quello che viene da lui definito il nuovo continente, ovvero lo Spazio.

Terminologie come geopolitica, new space economy, space law, space debris e space power, e tante altre che probabilmente sentiamo pronunciare o leggiamo un po’ tutti i giorni, vengono contestualizzate in maniera chiara e comprensiva, anche per chi non segue attentamente le evoluzioni delle attività spaziali globali. Le precise ed efficaci analisi dell’autore pongono in evidenza anche il termine astropolitica. come termine chiave che racchiude tutte quelle attività organizzative, economiche, sociali, tecnologiche e strategiche al servizio dell’esplorazione, del controllo e dello sfruttamento del cosmo da parte dell’uomo, nell’accezione più moderna possibile.

C’è spazio nel libro, anche per un’amara e onesta riflessione sulle difficoltà oggettive del comparto spaziale europeo, che dopo il pensionamento dell’Ariane 5, l’interruzione dei rapporti con la Russia per l’impiego del vettore Sojuz e le problematiche riscontrate con i lanciatori Vega e Vega-C, da qualche anno fatica a raggiungere l’orbita bassa terrestre in maniera autonoma e continuativa. Infine, il lettore viene proiettato da Cozzi in un appassionante rassegna sull’attualità dell’esplorazione robotica della Luna e di Marte, sia da parte delle agenzie spaziali che, per quanto riguarda il nostro satellite, anche da parte dei privati.

Questo libro è adatto senza dubbio a tutti. Il professionista del settore potrà conoscere e confrontarsi con la visione e i pareri sul proprio comparto industriale e tecnologico, da parte di uno dei più attivi e brillanti giornalisti di tematiche spaziali, mentre l’appassionato, oppure il semplice neofita, potrà soddisfare la propria curiosità e approfondire questi argomenti di assoluta attualità. Ci preme infine sottolineare la ricca e interessante bibliografia che completa l’opera.

A testimonianza del valore e della fruibilità dei contenuti di Geopolitica dello spazio, ci è giunta pochi giorni fa la notizia che a sole sette settimane dalla sua uscita, il libro è già stato messo in ristampa.

Il libro

Autore: Emilio Cozzi

Sottotitolo: Storia, economia e futuro di un nuovo continente

Formato: 14,6 x 3,4 x 21,4 cm

Casa editrice: Il Saggiatore

Edizione: 4 ottobre 2024

Numero di pagine: 440

Prezzo: € 26,00

Credits: Luca Frigerio

L’Autore

Credits: Wikipedia

Emilio Cozzi (1974, Magenta) è giornalista, autore e divulgatore specializzato in spazio, videogaming e tecnologia. Scrive per diverse testate di caratura nazionale. E’ collaboratore dell’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) di Wired Italia, Forbes, Il Sole 24 Ore e di FinanciaLounge.com. È coautore e conduttore di programmi di approfondimento come Countdown – Dallo Spazio alla Terra (Sky Tg24), Space Walks (Rai 4), inoltre scrive e conduce Videogame – Molto di più in gioco, serie podcast di Radio24.

