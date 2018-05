L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano sarà comandante della Stazione nel suo prossimo volo

Luca è stato il primo degli astronauti ESA selezionati nel 2009 a volare, nel 2013, sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove è rimasto 166 giorni. Durante la sua missione, denominata Volare, Luca ha effettuato due uscite extra veicolari e raccolto dati per molti esperimenti che sono ancora in corso oggi.

“Essere il comandante delle persone più addestrate e preparate dentro e fuori dalla Terra può essere impegnativo” prosegue Luca, “mi vedo come un facilitatore, il mio scopo sarà di mettere tutti nella condizione di lavorare al meglio delle proprie capacità. In definitiva, però, sono responsabile per la sicurezza dell’equipaggio e della Stazione, e per il successo della missione in generale.”

Sono stato abbastanza fortunato, nella mia esperienza, da lavorare con capigruppo di cui avere ammirazione: farò del mio meglio per seguire il loro esempio e i loro insegnamenti per raggiungere questi obiettivi” conclude Luca.

L’astronauta si sta preparando per il suo secondo volo nello spazio ripassando simulazioni ed allenandosi con i nuovi esperimenti a cui prenderà parte. Al momento è in addestramento in Russia con la navetta Soyuz che lo porterà nello spazio insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan ed all’astronauta della Roscosmos Alexander Skvortsov.

Il trio farà parte della Spedizione 60/61 sulla Stazione Spaziale. È la prima volta che un astronauta italiano sarà comandante della Stazione Spaziale e soltanto la terza per un astronauta ESA nei 18 anni di attività dell’avamposto in orbita. L’astronauta dell’ESA Alexander Gerst è pronto ad assumere la carica di comandante della Stazione Spaziale durante la seconda metà della sua missione Horizons quest’anno.