I ministri approvano la visione per il futuro dell’Europa nello spazio

Presieduta dal Ministro Spagnolo della Scienza, dell’Innovazione e dell’Università, Pedro Duque, i Ministri ESA responsabili della attività spaziali hanno concluso oggi con successo la Riunione Ministeriale Intermedia (IMM18) tenutasi presso il Centro Europeo di Astronomia Spaziale dell’ESA (ESAC) di Villanueva de la Cañada, Madrid, Spagna. La Riunione Ministeriale Intermedia è una pietra miliare sulla strada per ‘Space19+’, il prossimo Consiglio ESA a livello ministeriale che si terrà a novembre 2019 a Siviglia, Spagna.

Ai ministri incaricati delle questioni spaziali degli Stati Membri dell’ESA sono state sottoposte le proposte per il futuro dell’Europa nello spazio, che saranno loro presentate a Space19+.

Questa proposta contiene una mappa per l’ESA e per l’UE per continuare a finanziare e ad attuare i programmi spaziali in Europa in maniera sostenibile ed efficiente, ed offre inoltre una visione per il funzionamento interno dell’Agenzia per adeguarsi al cambiamento di paradigma nel settore spaziale, ed infine, ma non meno importante, contiene la proposta del Direttore Generale dell’ESA per i programmi spaziali che saranno attuati dall’Agenzia dopo il 2019.

Questa proposta programmatica è omnicomprensiva in quanto affronta tutti gli aspetti delle attività spaziali: scienza ed esplorazione, applicazioni, accesso allo spazio, operazioni e Ricerca & Sviluppo, compreso il settore emergente della Sicurezza Spaziale. Quest’ultimo pilastro è dedicato alla protezione dell’infrastruttura affrontando sfide come la meteorologia spaziale, la difesa planetaria dagli oggetti vicini alla Terra ed i detriti spaziali – con entrambi gli aspetti di mitigazione e di soluzione. In aggiunta, oltre alla sicurezza informatica, propone di consentire l’ulteriore utilizzo della tecnologia spaziale per applicazioni concrete del settore della sicurezza sulla Terra (per esempio sicurezza marittima – compresi navigazione autonoma, gestione delle catastrofi, sicurezza delle frontiere e supporto alla sicurezza del traffico aereo attraverso le comunicazioni satellitari).